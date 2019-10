26 ottobre 2019- 19:39 Autonomia: F.Boccia, 'Salvini non ha fatto nulla, avanti con legge quadro' (2)

(Adnkronos) - "Come Salvini forse non sa, anche questa settimana, le delegazioni trattanti delle Regioni -assicura il ministro- lavoreranno sodo al ministero per non perdere tempo e per non commettere gli errori del governo precedente. Entro novembre presenteremo la legge quadro in Parlamento e spero di poter avere un grande contributo in Aula e nel merito anche da Salvini. Sempre che trovi il tempo di un confronto parlamentare tra una diretta Facebook e l'altra". "Personalmente -conclude Boccia- continuerò, con tutte le Regioni italiane, a fare un lavoro comune di attuazione dell'autonomia nel solco rigoroso della Costituzione, non avendo molto tempo per occuparmi dell'intensa attività propagandistica di Salvini che oggi mi ha riservato una particolare attenzione. Come sempre ognuno fa ciò che sa fare".