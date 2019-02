22 febbraio 2019- 19:40 Autonomia: Fontana, 'Conte assicura di voler concludere percorso'

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Sono molto lieto che si sia sollevata in modo unanime e determinata la voce delle associazioni di categoria, dei Comuni, dei sindacati, che richiede in modo forte l'approvazione dell'autonomia. Tutti si sono dichiarati favorevoli e rimarcato la necessità di questa riforma, importante non solo per la nostra regione, ma per tutto il Paese. Mi auguro che questo messaggio possa giungere forte a chi dovrà decidere a Roma". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli stati generali del patto per lo sviluppo, convocati, questa mattina, a Palazzo Lombardia. "Ieri sera -ha spiegato il governatore- ho sentito il premier Giuseppe Conte al telefono, che mi ha rassicurato sulla sua volontà a concludere il percorso. Non sarà un giorno o una settimana in più a inficiare questo processo, se ferma è la determinazione comune a giungere al risultato". Oltre al lavoro svolto sull'autonomia, il presidente ha riferito soddisfazione da parte dei partecipanti al patto per lo sviluppo in merito a quello portato avanti dalla Regione sul fonte della semplificazione e la trasformazione digitale e degli interventi a favore delle imprese.