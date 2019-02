2 febbraio 2019- 09:49 Autonomia: Fontana, 'Sala sbaglia e non rappresenta regione, non c'è solo Milano'

Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Sull'autonomia della Lombardia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala "sta cercando di mettere insieme discorsi che non c’entrano nulla per fare polemica". Lo dice il presidente della Regione, Attilio Fontana, in un'intervista a Repubblica, dove spiega perché i Comuni non saranno penalizzati dalla nuova legge sull'autonomia che, se approvata, dovrebbe trasferire alla Regione competenze su 23 materie. Dallo Stato, sottolinea Fontana, "avremo gli stessi soldi. Ma se saremo più bravi a spenderli, faremo meglio. Gli altri non ci perderanno niente. La sfida dell’autonomia è l’efficienza". Ieri, il sindaco milanese ha scritto una lettera al quotidiano dove elencava i rischi di questa legge per i Comuni. Le accuse sul presunto, nuovo centralismo, "sono fondate sul nulla", secondo il governatore. Che spiega: "Questa questione del centralismo regionale è vecchia come il mondo. Io nella mia piccola storia ho dimostrato l’esatto contrario: come presidente di Regione sono l’unico che sta cercando di ridare spazio e vigore alle Province, ho dato una cospicua cifra per la manutenzione delle strade e per gestire i centri dell’impiego. Io - aggiunge - ho fatto il sindaco per 15 anni, prima a Induno Olona e poi a Varese: se c’è una persona che conosce gli svantaggi del centralismo statale sono io, figuriamoci se voglio far vivere agli altri quello che io ho subito". Il problema di Sala, per Fontana, è solo quello di alzare il biglietto del tram per coprire il buco di bilancio del Comune. "La Lombardia - argomenta - non è solo Milano e la Regione deve avere una visione complessiva di tutti i lombardi. E poi, la Regione contribuisce con risorse proprie al trasporto pubblico, qualche opportunità di dire qualcosa ce l’ha". In più, con la sua battaglia contro l'autonomia, Sala "non rappresenta una parte preponderante della nostra regione. Io ho parlato con tanti sindaci di tutti i partiti politici e tutti mi hanno espresso la volontà di fare questa autonomia".