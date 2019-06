28 giugno 2019- 17:00 Autonomia: Fontana, 'testo intese non è emendabile'

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Ad Attilio Fontana non va giù il parere del dipartimento Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi sulla riforma dell'Autonomia, che mette nero su bianco che il testo delle intese siglate con le Regioni per l'Autonomia differenziata dovrebbe essere emendabile e contiene rischi per l'equilibrio di bilancio. Cose che, dice il governatore della Lombardia, non sono vere."Sul primo, - spiega il presidente - questi autorevoli burocrati smentiscono se stessi, se è vero com'è vero che fu Palazzo Chigi epoca Gentiloni, a tracciare il percorso parlamentare (non emendabilita' del testo) per approvare le intese fra Governo e Regioni, scrivendolo e sottoscrivendolo. Sul secondo punto, le eccezioni sollevate tradiscono le mani che lo hanno scritto. Ovvero burocrati non espertissimi di finanza pubblica, visto che confondono l'applicazione della autonomia con i costi standard, una legge del 2009 non ancora arrivata a conclusione".