28 giugno 2019- 17:00 Autonomia: Fontana, 'testo intese non è emendabile' (2)

(AdnKronos) - I costi standard, puntualizza il governatore, "vanno fatti comunque a prescindere dall'autonomia perché il loro obiettivo e' l'efficientamento della Pubblica Amministrazione, comprese le amministrazioni centrali, quindi anche quella dello Stato. Non e' pensabile, cosi' come invece avviene, che possa esistere una importante differenza di spesa per beni e servizi e personale tra le diverse amministrazioni centrali distribuite a livello territoriale".Secondo Fontana, c'è uno "straordinario tempismo" in questo parere: "Far emergere criticità dall'applicazione dell'Autonomia differenziata e' inconcepibile. Allontana chi non utilizza in modo virtuoso le risorse investite dallo Stato da fornire prestazioni efficienti e appropriate, senza neppure esserne chiamato a risponderne".