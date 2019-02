14 febbraio 2019- 21:50 Autonomia: Fraccaro, 'Camere coinvolte in iter intese'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Il percorso sull’autonomia si sta sviluppando in maniera positiva, l’obiettivo è attuare il contratto di Governo e le istanze dei territori. Con questa riforma vogliamo avvicinare le istituzioni ai cittadini e portare a livello locale la gestione delle risorse, responsabilizzando così gli amministratori". Lo dichiara il ministro per I Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro."Il testo finale naturalmente verrà poi vagliato dalle Camere che saranno coinvolte in maniera adeguata nell’inter di approvazione, con i modi e i tempi che il Parlamento riterrà opportuno. Con il modello autonomista che abbiamo in mente renderemo le amministrazioni locali più efficienti a vantaggio di tutto il sistema-Paese, rispettando il principio della coesione nazionale alla base di qualunque meccanismo di compartecipazione tributaria”.