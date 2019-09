28 settembre 2019- 20:23 Autonomia: Gelmini, 'premessa sia piano straordinario per il Sud'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Questa maggioranza, fondata sulla base di convenienze e della paura di andare al voto, non attuerà il regionalismo differenziato. L’autonomia non deve diventare una lotta fra opposte tifoserie. Dobbiamo però essere consapevoli che il centralismo ha fallito e il divario Nord-Sud non è stato creato dal referendum in Lombardia e in Veneto. L’autonomia deve avere come premessa un piano straordinario per il Sud, per colmare tutti i gap di cui soffrono queste terre straordinarie a cominciare dalle infrastrutture e dalla sanità". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo ad un dibattito che si è svolto a Solarino (Siracusa), nell’ambito della tre giorni di formazione politica ‘Totus Civis’, organizzato da Cantiere popolare, il movimento che fa riferimento a Saverio Romano."Dopodiché -ha aggiunto l'esponente azzurra- serve la perequazione. Noi ci chiamiamo Forza Italia, l’autonomia va realizzata in un quadro di unità nazionale e di perequazione. È interesse anche del Nord come del Centro: la crescita nel Paese riparte, se riparte il Mezzogiorno”.