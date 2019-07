19 luglio 2019- 15:34 **Autonomia: Giuliano, vince M5S e scuola, resta unità**

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo garantito, e non era per niente facile, l'unitarietà del mondo dell'istruzione, resterà unitario, assolutamente. L'articolo 12 è stato soppresso, una vittoria dei 5 Stelle ma, da uomo di scuola, posso dire vittoria della scuola italiana". Così il sottosegretario alla Scuola Salvatore Giuliano, lasciando il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi."Non ci saranno concorsi regionali, sono state riconosciute prerogative che erano già ad appannaggio delle Regioni. Resta il vincolo di permanenza, per le nuove assunzioni, di 5 anni e che era già scritto nella legge di bilancio".