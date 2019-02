27 febbraio 2019- 13:08 Autonomia: Gruppo Zaia, ministro Stefani insostituibile

Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - “I veneti, con il referendum dell'ottobre 2017, hanno dato un mandato molto chiaro, e il Ministro Stefani sta operando nel pieno rispetto della volontà del popolo. E se il percorso autonomistico è al punto che è, certo non lo si deve al nostro Ministro, anzi!”. Commenta con queste parole la Capogruppo di 'Zaia Presidente', Silvia Rizzotto, la polemica sollevata da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle contro il ministro vicentino che sta seguendo la riforma dell'Autonomia. “La Stefani, da buona veneta, è abituata a parlare poco e lavorare molto. Lo stesso non si può dire, senza dubbio, di chi, in modo pretestuoso e senza oggettivi elementi, polemizza. È quanto mai fuori luogo, pertanto, parlare di cambio di passo riferendosi a un Ministro che lavora 24 ore al giorno per rispettare un impegno preso con i veneti. Semmai - conclude la Capogruppo Rizzotto - siamo noi a chiedere un cambio di passo a chi a parole si definisce a favore della riforma autonomistica e poi, nei fatti, cerca volgari alibi per non assumersi le proprie responsabilità”.