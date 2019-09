27 settembre 2019- 16:35 Autonomia: Gruppo Zaia, nel 2023? Pd e M5S stanno prendendo in giro i veneti (2)

(AdnKronos) - “Sapevamo che, se prima, con i 5 Stelle alleati, la corsa per l’Autonomia sarebbe stata difficile da completare, oggi lo sarebbe stata due volte di più, con un'alleanza Pd- Pentastellati. Però voglio ricordare che noi i compiti a casa li abbiamo fatti: il nostro Presidente Luca Zaia ha presentato proprio lunedì scorso la bozza della nostra proposta di Autonomia, corretta, rivista e di respiro ‘solidale e assistenziale’, come richiesto dal Ministro e poi, punto più importante, abbiamo gli esiti di un referendum popolare del 2017 che parla inequivocabilmente con la voce del popolo. Ora basta tergiversare: lasciamo che siano i bambini a giocare a nascondino”.continua.“Si parla tanto di uguaglianza tra Nord e Sud, di solidarietà, di pari diritti ai servizi e di abolizione dell'assistenzialismo: la verità è - conclude la Capogruppo Rizzotto - che questo Governo, sin dalla nomina dei suoi Ministri, si sta adoperando per creare un cratere di disuguaglianze tra Nord e Sud Italia, usando i cittadini come alibi per non procedere a lavorare; e questa volta abbiamo la cartina al tornasole”.