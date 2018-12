10 dicembre 2018- 17:24 Autonomia: in Veneto riunita Conferenza permanente Autonomie locali

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Si è tenuta questa mattina a Palazzo Balbi una seduta della Conferenza permanente Regione Autonomie locali sul tema dell’Autonomia del Veneto con la partecipazione del Presidente Luca Zaia.La Conferenza, istituita con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1997 e con sede presso la Giunta regionale, rappresenta l’organismo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali che continua ad esercitare le proprie funzioni in attesa dell’entrata in funzione del CAL – Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge n. 31/2017. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono stati sentiti gli Enti locali del Veneto sulla richiesta di attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in tutte le 23 materie in cui ciò è consentito.