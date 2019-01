11 gennaio 2019- 13:05 Autonomia: indipendentista Morosin, 'nel Veneto ha radici millenarie' (3)

(AdnKronos) - "Già con la legge veneta 16/2014, presentata e promossa dal mio movimento “Indipendenza Veneta”, votata dal Consiglio Regionale del Veneto - e dalla quale è gemmata la legge veneta 15/2014 del referendum sulla autonomia- il Popolo Veneto doveva esprimersi anche sul tema dell’indipendenza, ma la illiberale “democrazia” italiana lo ha proditoriamente impedito. Ebbene, lo rifaremo! Sì. Sì lo rifaremo - afferma convintamente Morosin - I tempi sono stretti e su questi temi di Libertà fondamentali, di Giustizia, di Libera manifestazione del pensiero non si può giocare a oltranza". "E vista la perdita di credibilità del Governo Lega - 5S - per i continui rinvii all’autonomia", il leader di Indipendenza Veneta annuncia "un calendario di iniziative e azioni sul tema. Sarà l’apertura di un’azione politica centrale per la vita del Veneto che riguarda ora l’autonomia e in prospettiva, dopo il fallimento del progetto autonomia, il percorso per l’indipendenza del Veneto, come sta facendo la Catalogna".