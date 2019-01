28 gennaio 2019- 16:19 Autonomia: Indipendenza Veneto, vogliamo trasparenza e certezze

Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - "Autonomia: vogliamo trasparenza e certezze", lo chiede Alessio Morosin, leader e fondatore di Indipendenza Veneta. “Anche oggi sui giornali locali - incalza Morosin - apprendiamo che sono ancora in corso i tavoli tecnici, che secondo il cronoprogramma dovevano chiudersi il 15 gennaio. Parole al vento. Così si prendono in giro i Veneti. Vogliamo trasparenza e conoscenza sul confronto di merito. Vogliamo capire chi ostacola l’autonomia del Veneto!”. Morosin ricorda come il problema non siano "'solo' le 23 materie che il Veneto dovrebbe negoziare con lo Stato centrale ma le oltre 120 funzioni e relative risorse. La vera partita è il contenuto - incalza - ossia funzioni e risorse. Non 'solo' le 23 materie. Dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando”.