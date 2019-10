21 ottobre 2019- 15:47 Autonomia: Lega, a 2 anni da referendum, Pd e M5S hanno bloccato la riforma

Venezia, 21 ott. (Adnkronos) - “Sono passati ormai due anni da quel 22 ottobre 2017 in cui oltre 2 milioni di elettori veneti hanno votato a favore dell’autonomia della nostra Regione. Due anni in cui si sono succeduti tre governi che hanno cercato, ognuno a suo modo, di bloccare la riforma. Una riforma, ricordiamo, che nonostante quanto affermino i suoi detrattori del Pd e del M5s, è un nostro diritto riconosciuto dalla Costituzione. Ora le trattative sembrano essere ripartite, ma avvertiamo il nuovo ministro per gli Affari Regionali: siamo stanchi di essere presi in giro”. Così Riccardo Barbisan, Vicepresidente del gruppo consiliare Lega a palazzo Ferro-Fini, ricorda il secondo anniversario del referendum sull’autonomia del Veneto.“Ci hanno detto che vogliamo spaccare l’Italia, che vogliamo attuare una ‘secessione dei ricchi’, che siamo egoisti e vogliamo impoverire il Sud Italia - continua Barbisan - accuse trite alle quali ormai rispondiamo sempre con l’obiettività dei numeri. È un fatto che il Veneto, nonostante il taglio dei trasferimenti statali del 48% dal 2010, ha dimostrato di saper investire nel migliore dei modi le proprie finanze, fornendo servizi ai cittadini puntuali ed efficienti, al punto da essere presa come modello di riferimento in diversi settori, primo fra tutti quello della sanità".