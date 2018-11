26 novembre 2018- 14:53 Autonomia: Lombardia, Parlamento discuta subito disegno di legge

Milano, 26 nov. (AdnKronos) - "Bene ha fatto il presidente Attilio Fontana insieme ai presidenti Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna e Luca Zaia del Veneto a sollecitare il premier Giuseppe Conte a portare quanto prima in Parlamento il disegno di legge sull’autonomia. Servono tempi rapidi e certi per concludere positivamente un percorso condiviso che rappresenta un'opportunità importantissima non solo per i rispettivi territori regionali, ma anche per l'intero Paese. Vogliamo e dobbiamo arrivare quanto prima, dopo il confronto e l’approfondimento tecnico e politico compiuto con i diversi Ministeri interessati, alla sottoscrizione delle corrispettive Intese”. A sottolinearlo è l’Ufficio di Presidenza della Commissione speciale per il riordino delle Autonomie della Lombardia composto dal presidente Mauro Piazza (Forza Italia), dal vice presidente Alessandro Corbetta (Lega) e dal consigliere segretario Giuseppe Villani (Pd).La Commissione ha inoltre avviato degli specifici momenti di approfondimento con altri Consigli regionali italiani che già sperimentano particolari forma di autonomia su alcuni ambiti e materie specifiche, il primo dei quali si è tenuto il 18 e 19 ottobre scorsi a Udine con il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dove è stata dedicata particolare attenzione ai temi della gestione della fiscalità locale, della tutela della salute, dell’istruzione e della motorizzazione civile.