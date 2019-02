14 febbraio 2019- 10:18 Autonomia: Lonardo (Fi), 'Salvini cambia pelo ma non il vizio'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - “In giornata approderà in Consiglio dei ministri il testo che assegna l’autonomia alle Regioni del Nord in ben 23 materie e le coperture finanziarie verranno garantite direttamente dal ricco gettito fiscale delle stesse Regioni che diventeranno autonome. Alla faccia del fondo di perequazione. Si creerebbe, proseguendo sulla strada delle autonomie alle Regioni più ricche, un Paese nel Paese, Nord ricco, Sud povero". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo."Sono stata la prima -ricorda- a dare l’allarme, proprio parlando nell’Aula del Senato, lanciai un appello a tutti i rappresentanti del Sud, ma nessuno lo raccolse. Salvini sta portando avanti il progetto iniziale della Lega nord, e cosa più assurda, con l’appoggio degli elettori del Sud. L’aver fatto sparire la parola nord dal suo partito, è stato quindi uno specchietto per le allodole. Complimenti Sud! Il lupo cambia il pelo, ma non il vizio”.