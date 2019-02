16 febbraio 2019- 19:47 Autonomia: Marin (Fi), 'da maggioranza compromesso al ribasso'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - “Anche il 15 febbraio è passato e l’autonomia, come avevamo ampiamente previsto, non ha visto la luce in Consiglio dei ministri. I gialloverdi di governo non riescono proprio a mettersi d’accordo. Neanche all’interno degli stessi partiti. Ormai è evidente a tutti che a Roma M5S e Lega anche sull’autonomia stanno cercando l’ennesimo compromesso al ribasso". Lo afferma Marco Marin, deputato di Forza Italia."Un compromesso tra di loro. Al chiuso delle stanze di governo. Peccato per loro -aggiunge l'esponente azzurro- che milioni di Veneti e Lombardi hanno già votato in modo chiaro ed inequivocabile per l’autonomia. Vera. Non annacquata. Un referendum voluto e sostenuto da Forza Italia. Ma al governo del cosiddetto cambiamento evidentemente non interessa la volontà popolare. Il cambiamento per i gialloverdi è decidere tra pochi. Meglio se sulla piattaforma Rousseau come avviene per Salvini sul caso Diciotti".