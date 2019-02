15 febbraio 2019- 13:30 Autonomia: Moretti (Pd), 'ennesimo rinvio, conflitto Lega-M5S paralizza Paese'

Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - “Per Zaia e Salvini doveva essere il Consiglio dei ministri risolutivo e invece abbiamo assistito a un film già visto, l’ennesimo rinvio. L’Italia è paralizzata da mesi per la conflittualità continua e totale fra Lega e Cinque Stelle”. Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico del Veneto, commenta così "l’ennesima frenata nell’accordo sull’autonomia per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna".Entrando nel merito, aggiunge l’esponente dem, si evidenzia come “le proteste delle Regioni del Sud non sono fondate se si parla di autonomia differenziata secondo l’articolo 116 della Costituzione, che valorizza le diversità tra i territori, secondo il disegno dei padri costituenti. Ed è quanto previsto dal modello emiliano presentato dal governatore Bonaccini: più competenze e il trasferimento delle risorse corrispondenti per gestirle. Il tutto a costo zero per lo Stato". "È una cosa ben diversa da quanto vogliono Zaia e Fontana, ovvero trattenere le tasse. Qua - sottolinea - si va oltre il perimetro della Costituzione e viene messa in pericolo la tenuta dello Stato. Ma, al di là dei proclami, la favola dei nove decimi e del residuo fiscale è già stata archiviata. E lo stesso accadrà con le 23 materie pretese dai governatori leghisti”.