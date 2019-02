15 febbraio 2019- 13:30 Autonomia: Moretti (Pd), 'ennesimo rinvio, conflitto Lega-M5S paralizza Paese' (2)

(AdnKronos) - “Zaia si dichiara soddisfatto, temo non lo sia affatto. La questione politica è complessa e lo dimostra il fatto che è passato un anno e mezzo dal referendum e ancora stiamo alle chiacchiere. Dubito si arrivi in tempi rapidi a un’intesa definitiva, proprio per un cinico calcolo delle forze di governo a cui conviene, in vista delle prossime Europee, fomentare lo scontro anziché trovare una soluzione per dimostrare al proprio elettorato di aver tenuto duro", sottolinea. "Così però si blocca un Paese, come del resto sta avvenendo su tutte le questioni strategiche a partire dalle infrastrutture e dall’emergenza occupazione, con un ministro del lavoro fantasma che ha 135 tavoli di crisi aperti e si preoccupa di stringere alleanze con i gilet gialli invece di dare risposte ai lavoratori italiani”, conclude.