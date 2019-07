23 luglio 2019- 11:19 Autonomia: Musumeci, 'Conte ci dica che piani ha per il Sud

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Il governo Conte ci deve dire cosa vuole riservare al Sud". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7 sul regionalismo differenziato. Il governatore ha ribadito la richiesta al premier Conte di istituire "un tavolo con un crono-programma per non affrontare tempi indefiniti"."Si è già perso tanto tempo e i colleghi di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno diritto a risposte certe - ha aggiunto - Istituiamo un tavolo, fissiamo un crono-progamma, determiniamo con assoluta certezza i temi collegati al regionalismo differenziato. Il fondo perequativo, la perequazione infrastrutturale e fiscale non possono essere messi in discussione. Se riusciamo a chiarire questi aspetti io sono convinto che si potrà andare avanti".