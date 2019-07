19 luglio 2019- 14:18 Autonomia: passa linea M5S, salta assunzione diretta docenti

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - A quanto si apprende, nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie è stato soppresso l’articolo 12 del testo Stefani che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiesto dalla Lega. Era uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5S. Era stato rilevato anche un profilo di incostituzionalità all’ultimo vertice, alla mano la sentenza della Corte Costituzionale 76/2013 (redatta allora da Sergio Mattarella).Nello specifico, riferiscono fonti M5S: "il personale è escluso dalla regionalizzazione, non ne viene toccato in nessun modo; il sistema di istruzione rimane unitario; nessun trasferimento di risorse dallo stato alle regioni con riferimento all’istruzione".