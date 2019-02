15 febbraio 2019- 15:36 Autonomia: Pd Veneto, spaventare il resto d'Italia è controproducente (2)

(AdnKronos) - "È prevista dalla Costituzione che il centrosinistra ha voluto e che tiene insieme le esigenze di maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione con la solidarietà nazionale. In questo schema nessuno perde e, soprattutto, non si generano le paure e i contrasti crescenti da parte delle altre regioni italiane", sottolineano."Certo - sottolinea Diego Zardini, membro della commissione bicamerale e per le questioni regionali - c’è meno materia per la propaganda e bisognerà individuare i livelli minimi dei servizi e relativi costi standard. C’è un lavoro serio e duro da fare, di studio più che di esposizione mediatica. Ma è l’unico che possa portare a risultati positivi. In questa direzione, vedo positivamente la possibilità che il Parlamento possa discutere apertamente dell’intesa tra stato e regioni e trovare il giusto equilibrio tra le esigenze delle singole regioni. Del resto, l’autonomia riguarda tutti noi, cittadini e istituzioni, associazioni ed enti locali, non è un affare privato di qualcuno".