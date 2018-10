11 ottobre 2018- 19:54 Autonomia: Piazza (Fi), verso intesa fra governo e Regione Lombardia

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - "Ampia soddisfazione per il lavoro sul percorso di autonomia guidato dall’assessore di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, che prosegue con determinazione e celerità". Lo afferma Mauro Piazza, presidente della commissione speciale Autonomia del Consiglio regionale lombardo. “La Commissione oggi ha potuto prendere atto del lavoro della cabina di regia interdirezionale, coordinato da Ennio Castiglioni, che pone le basi della trattativa con lo Stato centrale per addivenire a un’intesa sulle funzioni e materie da trasferire con le relative risorse”, spiega Piazza. “Un lavoro giudicato unanimemente di alto profilo tecnico normativo, che fa riferimento anche ad altri percorsi di autonomia in essere. Si va quindi verso l’intesa tra governo centrale e giunta regionale, nel pieno rispetto della risoluzione e dell’ordine del giorno votato dal Consiglio regionale lombardo”, conclude.