15 febbraio 2019 Autonomia: Pizzarotti, 'ok se resta filo diretto territori-governo'

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Sono d'accordo sull'apertura di una discussione sull'autonomia regionale, a patto che sia legata a doppio filo alla riforma del federalismo fiscale, alla riforma della pubblica amministrazione eliminando gli sprechi e le sovrapposizioni di competenze tra regioni, province e Comuni -l'ultima riforma delle Province è stata un disastro- e se si mantiene un dialogo costante tra i territori e il governo". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune Federico Pizzarotti, riguardo il provvedimento, approdato ieri in cdm, per rafforzare l'autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, regione, quest'ultima, che potrebbe vedere candidarsi alla presidenza proprio il primo cittadino ducale, che scioglierà tuttavia la riserva su un'eventuale candidatura solo a giugno prossimo.