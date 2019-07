9 luglio 2019- 14:01 Autonomia: proposta M5S, Ruocco 'indagine conoscitiva di 6 mesi'/Adnkronos

Roma, 9 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Un'indagine conoscitiva "della durata di 6 mesi sul federalismo fiscale e l'autonomia differenziata". E' la proposta della presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco (M5S). L'esponente 5 Stelle ha inviato una bozza di programma, in possesso dell'Adnkronos, a tutti i componenti della commissione. Un testo nel quale vengono definiti gli obiettivi dell'indagine, a partire dalla necessità di "acquisire informazioni e dati aggiornati in merito allo stato di attuazione del federalismo fiscale" (nonostante sia già stata istituita una commissione apposita per l'attuazione del federalismo fiscale). "Obiettivo dell'indagine è inoltre -si spiega- individuare l'orizzonte di riferimento all'interno del quale collocare l'azione di governo in tema di federalismo fiscale e autonomia differenziata tenendo ben presente i canoni di solidarietà economica, di garanzia delle prestazione pubbliche essenziali e di inviolabilità dei diritti fondamentali della persona".Nella bozza si propone anche un lungo elenco di audizioni, che va dal ministro Giovanni Tria al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, all'Anci, alla Corte dei Conti, a Banca d'Italia.