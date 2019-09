22 settembre 2019- 11:59 Autonomia: Ruocco, 'no a discapito del Sud, Zaia se ne faccia una ragione'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "L'Autonomia non può essere fatta a discapito delle Regioni del Sud. Se deve essere fatta, bisogna che si realizzi nel pieno rispetto della Costituzione e non prima di aver corretto gli squilibri esistenti tra regioni del Nord e del Sud. Zaia se ne faccia una ragione!". Lo scrive in un tweet Carla Ruocco, deputata M5S e presidente della Commissione Finanze della Camera.