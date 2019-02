15 febbraio 2019- 11:41 Autonomia: Sala, 'avvolta nel mistero, fermatevi e discutiamo'

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - "Io non ho capito esattamente di cosa si sta parlando, questa autonomia è avvolta in un mistero". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare con sguardo critico della nuova legge sull'autonomia, e attraverso un video su Facebook elenca tutti i motivi per cui è perplesso. "Il mio appello è: fermatevi e discutiamo, chiarite agli italiani - dice - di cosa si sta parlando e poi io credo che nessuno si mette preconcettualmente contro". E a chi gli dice 'dovresti occuparti di Milano', risponde: "Io lo sto facendo il sindaco di Milano, sto facendo in modo che Milano in questa fase sia tutelata perché fino a prova contraria noi la carretta la stiamo tirando, eccome". (segue)