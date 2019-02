15 febbraio 2019- 11:42 Autonomia: Sala, 'avvolta nel mistero, fermatevi e discutiamo' (2)

(AdnKronos) - "Io non sono contrario a istanze autonomistiche, non è uno scandalo" che si tolga una parte di ruolo allo Stato, ammette il sindaco. Ma la sua osservazione è: "Va fatto un riordino amministrativo: 8mila comuni, 80 province, 20 regioni, 14 città metropolitane sono troppe. E' un sistema che appartiene al passato. Però, prima di capire come semplificheremo, perché abbiamo già deciso che vanno favorite le regioni?", sostiene nel video sulla sua pagina Facebook.L'altra osservazione riguarda al Sud. "Un presidente di regione dice che le regioni del Sud non saranno penalizzate. Ma la moneta non si stampa, quindi se non sono penalizzate le regioni del sud, chi penalizzano, le città?", si chiede ancora.