25 giugno 2019- 22:35 Autonomia: Salvini, 'lavori in corso' (2)

(AdnKronos) - Salvini non si è comunque sbilanciato circa la possibilità che il provvedimento arrivi domani in Consiglio dei ministri. "Bisogna fare le cose per bene, noi siamo pronti", si è limitato a rispondere.