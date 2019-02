14 febbraio 2019- 21:41 Autonomia: Salvini, 'report M5S? chiedetelo a chi lo ha fatto'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Io i report li leggo sempre in ritardo... Non so, chiedetelo a loro, chiedetelo a chi lo ha fatto". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del Cdm sul report sull'Autonomia fatto dai 5 Stelle.