20 febbraio 2019- 10:13 Autonomia: Salvini, 'strada maestra Costituzione e Parlamento sovrano'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Sull'autonomia "la strada maestra è la Costituzione. Stiamo applicando quanto previsto dalla Costituzione, non c'è un'idea della Lega. C'è la Costituzione italiana che prevede che alcune Regioni italiane possano chiedere fino a 23 competenze". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre."La storia del mondo, dalla Svizzera, agli Stati Uniti, all'Australia, alla Germania -aggiunge- dimostra che se i soldi sono spesi vicino ai cittadini si ruba di meno e si spreca di meno e a guadagnarne sarebbe soprattutto il Sud, perchè ad oggi per farsi curare negli ospedali del Nord si parte purtroppo dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia. Avere politici più responsabili che se sbagliano pagano fa bene a tutti, in principal modo al Sud. Ovviamente il Parlamento è sovrano e potrà aggiungere e togliere. Prima si fa meglio è: se in alcune Regioni un pasto in ospedale costa 8 euro in altre 30 euro è giusto che chi spende meno e chi spende meglio possa gestire direttamente questa competenza". "Più si è vicini alla realtà che si governa, meglio la si governa. Chi sbaglia -conclude Salvini- con l'autonomia paga: se ti do le competenze, se ti do i soldi, se ti do il personale, se la sanità, i treni, i servizi funzionano ti battiamo le mani, ma se non funzionano ne rispondi ai tuoi cittadini, caro governatore della Puglia, della Calabria, della Campania, non è sempre colpa degli altri".