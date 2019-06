28 giugno 2019- 17:30 Autonomia: Schifani, 'non può dividere Italia in due'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "L'Autonomia regionale non può dividere l’Italia in due, accentuando ulteriormente il già evidente divario tra Nord e Sud del Paese”. Lo afferma il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. “Molteplici indicatori -aggiunge Schifani- dimostrano un gap sociale ed economico sempre più marcato che vede il Meridione in una posizione di cronico svantaggio, peraltro accentuata dal suo sempre più significativo svuotamento demografico. Ecco perché il regionalismo differenziato deve prevedere una condivisione di sensibilità e di obiettivi, pur nel rispetto delle richieste di maggiore autonomia da parte di alcune regioni del nord. Occorrerà trovare una soluzione equilibrata che non metta in discussione la coesione sociale del Paese".