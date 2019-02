15 febbraio 2019- 13:30 Autonomia: sindaco Varese, 'fatta nelle segrete stanze, si faccia chiarezza'

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Dopo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, anche il sindaco di Varese Davide Galimberti non è convinto del percorso che il Governo sta facendo sull'autonomia. E chiede che "venga fatta chiarezza sul lavoro che si sta facendo, che invece mi sembra si stia svolgendo in segrete stanze senza coinvolgere tutti quei territori che ogni giorno fanno andare avanti le città e l’Italia. Usciamo allo scoperto, diteci - dice in una nota - quale autonomia si sta delineando, chi coinvolgerà, in che termini, quali saranno i benefici e soprattutto che ripercussioni avrà sul sistema Italia". Il sindaco, eletto con il centrosinistra a Varese dopo quasi trent'anni di dominio leghista, spiega di voler capire di cosa si parli in concreto. "Ne hanno il diritto i cittadini, le regioni, i quasi 8000 comuni italiani e tutti gli enti che in un modo o nell’altro, nel bene e nel male, ne saranno coinvolti. Perché ovviamente siamo tutti d’accordo, e l’abbiamo sostenuto, che oggi i territori debbano avere più autonomia, più poteri decisionali e maggiore libertà nella disposizione delle risorse ma è anche vero che tutto questo non deve sfavorire nessuno, e in particolare i comuni che ogni giorno sono in prima linea per garantire risorse, servizi e la qualità della vita che i cittadini ci chiedono".