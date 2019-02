14 febbraio 2019- 11:33 Autonomia: Speranza, 'a rischio unità Paese'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - “Le conseguenze reali sulla vita del Paese della cosiddetta autonomia differenziata rischiano di essere devastanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Articolo uno, deputato di Leu, Roberto Speranza. “Senza aver affrontato in via preliminare il tema dei livelli essenziali delle prestazioni e dinanzi alla spinta delle Regioni più ricche a trattenere sul proprio territorio una quota crescente del gettito fiscale -aggiunge- è evidente il rischio di rompere l'assetto unitario del nostro Paese. La conseguenza reale sarà una qualità dei servizi essenziali, penso prima di tutto a scuola e sanità, sempre più diseguali da territorio a territorio”. “Per questo -conclude Speranza- dico no al progetto del governo e ritengo essenziale una grande discussione pubblica. Lo stesso Parlamento, su un tema così decisivo, non può essere chiamato solo a ratificare”.