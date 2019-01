17 gennaio 2019- 11:36 Autonomia: Toninelli, non sarà una riforma annacquata

Venezia, 17 gen. (AdnKronos) - -"Non sarà un'autonomia annacquata". Lo assicura il ministro M5S Danilo Toninelli in un'intervista a Il Gazzettino, negando poi che siano stati posti dal M5s degli ostacoli alla trattativa. Toninelli chiama poi come "chiacchiere da bar" le accuse di alcuni esponenti della Lega al M5S di fare ostruzionismo, frenando il confronto sul percorso che porterà all'autonomia: "C'è un impegno preciso del Governo e del Movimento 5 Stelle - assicura - Le Regioni avranno tutte le competenze che servono per far funzionare al meglio i vari settori di riferimento". Alla domanda se l'iter sarà concluso entro il 21 marzo, il ministro risponde: "lavoriamo per rispettare i tempi". "Non c'è alcun ostacolo - spiega Toninelli - Si tratta soltanto di calibrare al meglio l'assegnazione delle competenze per evitare situazioni di conflittualità o di scarsa chiarezza su prerogative e responsabilità". Il ministro pentastellato conferma infine che il suo ministero è sempre stato aperto "A valutazioni su ogni materia. L'importante è evitare le paralisi che spesso derivano dall'assegnazione disordinata ai territori di segmenti decisionali di una filiera di competenze più ampia".