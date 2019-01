15 gennaio 2019- 13:03 Autonomia: Toninelli, sinergia con Stefani su percorso nuove funzioni a Regioni

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Questa mattina incontro importante al mio ministero con la collega responsabile degli Affari regionali, Erika Stefani. In piena sinergia, stiamo mettendo in piedi il percorso più adatto per giungere al passaggio di nuove funzioni alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna". Lo riferisce il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un post su Facebook. "Un processo - sottolinea Toninelli - che deve essere portato avanti nel migliore dei modi: un intervento così importante di natura costituzionale, svolto senza toccare la Carta, deve evitare i disastri del passato e i conflitti paralizzanti tra livelli di Governo, derivati dalle modifiche al Titolo V introdotte dal centrosinistra nel 2001".