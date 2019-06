21 giugno 2019- 13:08 Autonomia: Toninelli, 'va fatta, stiamo lavorando per farla bene'

Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “Quello sull’autonomia è un tavolo importante. Va fatta. Stiamo lavorando intensamente, attraverso tutti i ministeri con le rispettive competenze, per farla bene”. Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine della riapertura del ponte sul Piave a Ponte della Priula, in provincia di Treviso. “Sottolineo che va fatta bene perché io mi ricordo la riforma del titolo V che ha fatto disastri e ha creato centri di spesa. Siamo in un altro ambito, ma gli effetti della riforma dell’autonomia sono molto importanti” ha continuato Toninelli. “Riforma che il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto vogliono fortemente, ma vogliono fatta bene. Significa che deve partire subito e deve essere subito chiara. Stiamo lavorando su questo e penso che velocemente si arriverà ad un risultato senza ovviamente creare una regione di serie A e una di serie B”, ha concluso il ministro pentastellato.