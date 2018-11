26 novembre 2018- 11:17 Autonomia: tre governatori scrivono a Conte, tempi rapidi e certi per il ddl (2)

(AdnKronos) - Una richiesta, quella dell’Autonomia che, per quanto riguarda più specificatamente la Lombardia e il Veneto, è stata anche suffragata dall’esito del referendum del 22 ottobre 2017 attraverso il quale i cittadini hanno espresso una volontà chiara e inequivocabile. Da qui un rinnovato appello al presidente Conte affinché, anche sulla base “del positivo lavoro del Dipartimento per gli affari regionali che - spiegano i tre Presidenti di Regione - in coerenza con il Programma di governo da Lei presentato alle Camere, ha attivato le opportune sedi di confronto e approfondimento tecnico-politico anche con i diversi Ministeri interessati, si possa addivenire finalmente alla sottoscrizione delle rispettive Intese”.