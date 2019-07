22 luglio 2019- 15:38 Autonomia: Udc Sicilia, 'Conte coinvolga tutte le regioni'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Sosteniamo con forza l’iniziativa del presidente Musumeci di chiedere al premier Conte la convocazione di un tavolo nazionale sull'autonomia differenziata che coinvolga tutte le regioni. In tema di autonomia non ci possono essere figli e figliastri". Così, una nota congiunta, il gruppo parlamentare dell'Udc all'Ars e gli assessori regionali Mimmo Turano e Alberto Pierobon."Il regionalismo differenziato è un tema troppo importante e delicato per essere trattato in 'camera caritatis' tra il presidente del Consiglio e alcuni governatori - aggiungono - Crediamo che l’autorevole intervento del presidente Musumeci possa determinare un cambio di registro del dibattito sul regionalismo che deve essere più incentrato sulla solidarietà e la sussidiarietà e non deve ridursi ad una prova di forza delle regioni che stanno meglio contro lo Stato centrale e le regioni meridionali. Ci auguriamo che un premier proveniente dal mezzogiorno non rimarrà sordo all’appello del presidente della Regione siciliana".