20 febbraio 2019- 17:59 Autonomia: Zaia ai cittadini del Sud 'non ha colpa se Mezzogiorno va male' (4)

(AdnKronos) - £Hanno, in definitiva, paura che qualcuno di voi si alzi e chieda a chiare lettere: perché il sistema sanitario del Mezzogiorno è spesso in condizioni disperate? La spiegazione non potrebbero darvela, perché dovrebbero ammettere che il Sud ha avuto le stesse identiche risorse (se non di più) del Nord, ma loro hanno sprecato tutte le occasioni facendo finire le opportunità in un girone dantesco che le ha bruciate. Non potrebbero darvi una spiegazione, perché da anni fanno melina rispetto all’introduzione dei costi e fabbisogni standard - prosegue - Dovrebbero finalmente esercitare responsabilità ed equilibrio nella spesa pubblica invece di farvi ricadere addosso, nella vostra attività quotidiana, il peso dei loro sprechi. Anche sotto forma di tasse: vi ricordo che in Veneto, oltre a curarsi bene, non si paga neppure l’addizionale IRPEF regionale"."Se nella mia regione i mezzi pubblici sono tenuti bene, le strade sono percorribili e pulite, se siamo giudicati i migliori a livello nazionale nella raccolta differenziata, se c’è un tasso di civismo elevato, lo dobbiamo forse all’autonomia che non abbiamo? Il Nord ha bisogno del Sud. E il Sud ha bisogno che la foresta - in continua e impetuosa crescita - di cittadini perbene e consapevoli cominci a mettere in discussione chi li ha finora trattati da sudditi. Un Sud nuovo serve all’Italia intera, ma soltanto con la responsabilità di chi governa può nascere e svilupparsi. E questa responsabilità si chiama: Autonomia. Senza, il Paese fallirà".