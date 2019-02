14 febbraio 2019- 14:18 Autonomia: Zaia, 'chi dice che è 'la secessione dei ricchi' non ha capito nulla'

Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "La norma finanziaria come è stata discussa ieri a noi va bene, è immediatamente sottoscrivibile": lo assicura il presidente del Veneto, Luca Zaia intervenuto oggi in Consiglio regionale sul tema dell'autonomia"E' una rivoluzione epocale, una grande riforma, logico che il travaglio ci sia e sia importante - sottolinea- è logico che ci siano delle perplessità, e noi siamo qui pronti a chiarirle, ma non possiamo accettare che qualcuno dica che è la 'secessione dei ricchi', perchè vuol dire: non rispettare la Costituzione, e poi non aver capito nulla", conclude.