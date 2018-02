AUTONOMIA: ZAIA, ENTRO SETTIMANA CON LOMBARDIA PRESENTEREMO NOSTRE RICHIESTE

7 febbraio 2018- 16:10

Venezia, 7 feb. (AdnKronos) - "Entro questa settimana presenteremo al governo, insieme alla Lombardia, un documento con le nostre richieste, elaborate dai tecnici, sulla bozza che ci è stata presentata, con l'obiettivo di firmare una pre-intesa quadro nel caso le nostre controdeduzioni siano accolte e il documento sia modificato". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro con la delegazione trattante del Veneto che ha esaminato la bozza inviata dal governo sull'attribuzione alla Regione Veneto di maggiori forme di autonomia.Dunque un passo avanti, del percorso iniziato lo scorso 17 ottobre con il sì della maggioranza dei veneti al referendum indetto sull'autonomia regionale. Ma è un mezzo primo passo, visto che lo stesso governatore del veneto ha spiegato che nel documento inviato venerdì scorso a Palazzo Balbi dai tecnici del ministero agli Affari Regionali "Cisono luci e ombre. Stiamo analizzando a fondo i documenti, perché, così com'è non si possono firmare: non lo diciamo come sfida, ma perché il mandato dei veneti sull'autonomia è chiaro. Io spero quindi che queste deduzioni siano accolte e che si arrivi alla firma". Tra i nodi vi è soprattutto la diversità di vedute tra governo e Veneto sul numero di competenze su cui dovrebbero vertere le nuove forme di autonomia regionale. Ad oggi le materie oggetto di trattative sono cinque: istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, ambiente, rapporti con l'Unione Europea e sanità.