10 febbraio 2019- 14:10 Autonomia: Zaia, 'sarà una firma 'storica', aprirà nuova fase vita Repubblica'

Venezia, 10 feb. (AdnKronos) - "Si è fatto un lavoro strepitoso. Come Regione del Veneto, vale la pena dirlo, non abbiamo mai perso neppure un giorno. Già prima del 22 ottobre 2017, data in cui si svolse il referendum, avevamo abbozzato uno schema di Intesa sui cui lavorare. Perché deve essere chiaro, la puntualizzazione non appaia superflua, che la Costituzione vigente parla di Intesa. E Intesa deve essere nel senso più vero del termine: cioè una trattativa, un negoziato, in cui nessuna delle due parti, Stato e Regione, deve prevaricare sull’altra". Così il presidente del Veneto Luca Zaia all'Adnkronos fa il punto sulla trattativa in corsa per la riforma autonomistica della regione."Quella che apporremo all’Intesa sarà comunque una firma che non esito a definire “storica”. Perché aprirà una nuova fase nella vita della Repubblica, ma nello stesso tempo darà finalmente adempimento a quanto i padri costituenti avevano in mente quando scrissero e - nel 1948 - vararono la Carta: cioè a uno Stato autenticamente federalista, come diceva Einaudi, e in cui il termine “federalismo” corrispondesse, come aggiunse Napolitano qualche anno più tardi, a “una vera assunzione di responsabilità”. Quella responsabilità che fa davvero paura a chi non vuole o non sa amministrare con saggezza le risorse pubbliche", sottolinea il governatore del Veneto.