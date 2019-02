10 febbraio 2019- 14:10 Autonomia: Zaia, 'sarà una firma 'storica', aprirà nuova fase vita Repubblica' (2)

(AdnKronos) - "Ciò detto, il Ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, di tessitura, limatura, e organizzativo attraverso la convocazione di complessi tavoli tecnici coi singoli ministeri che hanno competenza sulle 23 materie previste dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione", riconosce Zaia."In questa fase, come Veneto, ma la stessa cosa stanno facendo anche Emilia-Romagna e Lombardia, stiamo predisponendo la bozza finale che dovrebbe essere oggetto di ultima valutazione da parte del Governo. Se, dunque, si troverà un accordo sulla bozza finale si firmerà l’Intesa, altrimenti no - spiega - Ma non ho alcun motivo – al momento – per ritenere che non si possa siglare un’Intesa seria, non annacquata ma soprattutto rispettosa di un voto popolare che ha portato alle urne 2.328.000 veneti".