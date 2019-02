25 febbraio 2019- 11:55 Autonomia: Zanoni (Pd Veneto), 'da Zaia troppe promesse non mantenute'

Venezia, 25 feb. (AdnKronos) - “Le dichiarazioni di Zaia sull’autonomia assumono sempre più un sapore carnevalesco, soprattutto con l’ultima sparata dell’autonomia per tutte le 15 Regioni a statuto ordinario”. Questo il commento del consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni a proposito delle affermazioni del Governatore del Veneto. “Di promesse non mantenute sull’autonomia Zaia e la Lega ne hanno fatto sin troppe - osserva il consigliere Zanoni - La prima il 15 settembre 2018 , Erika Stefani ‘Autonomia entro il 22 ottobre 2018’; seconda il 21 ottobre 2018, Zaia ‘Senza autonomia andiamo in piazza’; terza il 26 ottobre 2018, Salvini ‘Autonomia entro l’autunno’; quarta il 22 dicembre 2018, Conte, Salvini, Stefani ‘Si firma l’autonomia entro il 15 febbraio’; quinta l 30 dicembre 2018, Salvini ‘Intesa il 21 marzo su tutte le materie’; sesta il febbraio 2019, Salvini ‘Entro questa primavera’; settima il 23 febbraio 2019 Salvini ‘Entro l’anno, sarà la volta buona?’". "Zaia evidentemente ha capito che il Salvini della nuova Lega sovranista Nord-Centro-Sud per non scontentare nessuno, l’autonomia proprio non la vuole concretizzare e perciò ora gioca l’ultima carta possibile, quella dell’autonomia a tutti, il che, tradotto per il Veneto, significa andare alle calende greche. In questo modo, la colpa del mancato obiettivo non sarà più della Lega e del suo capo Salvini ma delle altre Regioni ‘brutte e cattive’ che non si mettono d’accordo", polemizza Zanoni.