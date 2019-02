25 febbraio 2019- 11:55 Autonomia: Zanoni (Pd Veneto), 'da Zaia troppe promesse non mantenute' (2)

(AdnKronos) - "E intanto Zaia, così facendo tira a campare, memore evidentemente della massima che gira tra gli avvocati ‘Causa che pende, causa che rende’. Con i mesi che passano, anzi, gli anni che passano, riesce in un secondo intento quello di far dimenticare l’altra grande promessa non mantenuta del referendum: i 9/10 di tasse trattenuti in Veneto come accade per le Province di Trento e Bolzano", continua. "I veneti operosi, che pagano le tasse, che hanno creduto nell’autonomia e alle promesse di Zaia, - conclude Zanoni - considerati anche i 16 milioni di euro dei contribuenti spesi per il referendum del 22 ottobre 2017, dopo questa presa in giro di Zaia e Salvini ora hanno tutto il diritto di essere imbufaliti. Speriamo che la lezione insegni qualcosa: dal 28 febbraio 2018 quando è stata firmata la pre-intesa sull’autonomia con Gentiloni e il sottosegretario Bressa poco in più si è fatto”.