14 febbraio 2019- 09:45 Autonomia: Zingaretti, 'rischio distruzione Paese e aumento disuguaglianza'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Sull'autonomia "le parole sono molte, i fatti vediamo. Il rischio è che per rimediare ad un danno catastrofico nel campo produttivo, di sviluppo e del lavoro si pensi di avanzare proposte di riforma che però non sono di autonomia, ma sono di distruzione del sistema Paese e che anche in termini di sviluppo del territorio anche di quelle Regioni non porterebbero i risultati che ci auspica". Lo afferma Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd e governatore del Lazio, ospite di 'Circo massimo' su Radio Capital. "Dico sì -aggiunge- ad autonomia per far funzionare meglio l'Italia, no ad un'autonomia che punta o alla fine distrugge l'Italia. Lo dico da presidente di Regione, perchè dietro la parola autonomia si possono nascondere diversi progetti: c'è il progetto dell'Emilia Romagna e c'è il progetto del Veneto e della Lombardia".