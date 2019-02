14 febbraio 2019- 09:45 Autonomia: Zingaretti, 'rischio distruzione Paese e aumento disuguaglianza' (2)

(AdnKronos) - "Andremo a questo confronto -assicura ancora Zingaretti- in maniera molto determinata, anche se vedo anche su questo tema un ritardo, perchè negli ultimi anni questo partito non è riuscito con la tensione unitaria necessaria ad affrontare in maniera non subalterna la giustissima volontà di trovare un altro assetto allo Stato, anche perchè quell'impianto di riforma è naufragato con il no al referendum. Siamo arrivati con il fiatone, ora dovremo combattere". "Temo sopratutto -conclude il presidente della Regione Lazio- un aumento devastante e drammatico delle diseguaglianze non solo tra Nord e Sud ma anche nelle Regioni del Nord, perchè quando si cominciano a calpestare dei diritti costituzionali fondamentali per qualcuno, dopodomani qualcuno si potrà permettere di dirlo anche per gli altri. Dobbiamo vigilare sui diritti costituzionali, perchè in mezzo, come ha detto il Presidente Mattarella, ci sono i diritti delle persone e non bastano gli slogan per nascondere questa ovvietà".