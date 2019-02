28 febbraio 2019- 14:39 Autonomie: Conte, 'prima o dopo europee l'importante è far bene'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Siamo molto operativi, non intendiamo assolutamente rinviare le cose, stiamo lavorando per poter compiere il percorso nel minor tempo possibile. prima o dopo europee, l'importante è far le cose e farle bene, il governo non perde un giorno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.