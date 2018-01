AUTOSTRADE: AISCAT, FINO AL 30/6 SPERIMENTAZIONE MODULAZIONE TARIFFARIA MOTO

25 gennaio 2018- 18:33

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Le concessionarie autostradali italiane, rappresentate dall’Aiscat, hanno concordato con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il prolungamento fino al prossimo 30 giugno della sperimentazione in corso relativa alla modulazione tariffaria per gli utenti motociclisti. Il prolungamento della sperimentazione, che prevede per i motociclisti che hanno aderito una riduzione dell’importo del pedaggio, si legge in una ntoa dell'Aiscat, ha il fine di permettere una migliore valutazione dell’efficacia e degli impatti dell’iniziativa.Le modalità e le condizioni di adesione rimangono invariate, e gli utenti che già avevano aderito continueranno ad usufruire della riduzione senza soluzione di continuità; per i transiti effettuati nelle prime settimane del mese di gennaio la riduzione, che potrebbe non essere contemplata nella prima fattura annuale, verrà comunque applicata a conguaglio nel ciclo di fatturazione successivo.